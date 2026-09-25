Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras las declaraciones de Teodoro Molina Reyes, representante del PRI ante el IETAM, quien sugirió que el partido evalúa no postular mujeres en zonas con problemas de inseguridad, la dirigencia estatal del tricolor salió a marcar distancia y reafirmar su compromiso con la participación femenina.

Molina Reyes había señalado que en algunos municipios y distritos de Tamaulipas “no debería ser postulada una mujer” por las condiciones de violencia, aunque reconoció que cualquier decisión tendría que ajustarse al principio de paridad de género obligatorio por ley.

Sin embargo, el presidente estatal del PRI, Bruno Díaz Lara, en entrevista para ORT Noticias, rechazó tajantemente esas expresiones.

“Esas declaraciones no nos representan como partido ni en lo personal. Nosotros siempre apoyaremos la participación de las mujeres en procesos electorales, fuimos precursores y lo decimos orgullosamente: trabajamos con hombres y mujeres valientes en todo Tamaulipas”, afirmó.

Díaz Lara subrayó que las mujeres han demostrado carácter y compromiso en la política, incluso más que muchos hombres. “Quienes más votan por el PRI y quienes más participan son las mujeres. Siempre vamos a estar en la defensa de su participación”, puntualizó.

El dirigente aclaró que las expresiones de Molina Reyes fueron a título personal y no reflejan la postura institucional.

“No podemos representar a una institución con ese tipo de declaraciones. Las rechazamos. Todos los días trabajamos para que realmente haya una gran participación y recuperemos la confianza de la gente”.

Respecto al tema de seguridad, Díaz Lara reconoció que recorrer Tamaulipas implica riesgos, pero aseguró que el PRI lo hace de frente y acompañado de mujeres en sus giras. “No podemos tapar la realidad, pero tampoco vamos a excluir a nadie. Tomamos medidas de seguridad, sí, pero seguimos trabajando con orgullo y valentía”.