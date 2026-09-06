Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, reconoció a Ángela Karime Venegas Hernández, estudiante tamaulipeca que representará a México en la próxima edición de la International Science and Invention Fair, que se celebrará del 6 al 17 de octubre en Yakarta, Indonesia.

Acompañada por su asesor, José Arturo Hernández Muñoz, la estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (CETIS) 78 de Ciudad Madero asistió a las oficinas de la SET en la Torre Gubernamental, donde fue recibida por el secretario y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís.

Valdez García felicitó a Ángela Karime y a su asesor por los logros obtenidos con este proyecto, que consiste en un sistema de detección y extinción temprana de conatos de incendio mediante sensores térmicos, con activación de un sistema de supresión acústica (VORTEX).

Recordó que el camino comenzó en 2025, cuando se presentó por primera vez este sistema en la fase local del Certamen Estatal ExpoCiencias Tamaulipas, ganando las fases regional, estatal y nacional, hasta llegar a representar a nuestro país en la Feria Internacional de Inventos y Ciencia en Indonesia.

Destacó que en Tamaulipas hay muchas y muchos jóvenes que, como ella, son muestra de la capacidad y el talento que poseen en ámbitos como la ciencia, la innovación y la tecnología, como resultado de la transformación educativa que se está viviendo en las aulas de la entidad todos los días.

Aseguró que ella y su asesor recibirán todo el apoyo necesario para que lleguen a Indonesia sin contratiempos y representen a México en este certamen internacional. Por su parte, Ángela Karime señaló que confía en la calidad de su proyecto y que obtendrá un lugar sobresaliente en esta competencia internacional.

Subrayó el compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con el sistema educativo, en especial con la especialización de las y los estudiantes tamaulipecos en campos como la ciencia y la tecnología, áreas fundamentales que contribuyen al desarrollo del país.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema inteligente para la detección y extinción temprana de conatos de incendio mediante supresión acústica de baja frecuencia. El sistema está diseñado para identificar condiciones iniciales de fuego y activar automáticamente un módulo que genera ondas acústicas dirigidas, capaces de desestabilizar la llama al interferir con el suministro de oxígeno y la dinámica de combustión, lo que representa una alternativa innovadora en sistemas de respuesta temprana contra incendios.

A diferencia de los métodos tradicionales que utilizan agua o agentes químicos, esta propuesta busca ofrecer una alternativa más limpia, segura y libre de residuos, especialmente en entornos donde dichos métodos pueden representar riesgos, como equipos eléctricos o espacios confinados.