Por Agencias

Tlalnepantla, Estado de México.- Este sábado se realiza la audiencia inicial de formulación de imputación donde Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” conocerán de manera formal la acusación que les hace la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, por el asesinato del tecladista de la banda Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez y su familia, ocurrido el 1 de septiembre pasado, en Atizapán de Zaragoza.

En los juzgados del penal de Barrientos, en Tlalnepantla, donde fueron encarcelados estos dos sujetos, un juez de control del Poder Judicial mexiquense encabezará la diligencia en la que también declarará la legalidad o no de la detención de estas personas y determinará la medida cautelar que considere, pero debido a que los delitos que se les achacan son considerados como graves, corresponderá que les dicten la prisión preventiva justificada.

El Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense acusará a Diego Sebastián “N” y a Gerardo “N” por los delitos de homicidio calificado en agravio de cuatro personas; crueldad animal, por haber matado a la mascota de la familia y por interrupción ilegal del embarazo, debido a que la esposa del Jonathan Meléndez, que también fue asesinada, tenía 4 meses de embarazo. (Silvia Chávez e Israel Dávila/La Jornada).