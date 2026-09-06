Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que, derivado de acciones de investigación relacionadas con hechos posiblemente constitutivos del delito de extorsión, en agravio de diversos establecimientos comerciales (principalmente dedicados a la venta y distribución de productos de florería), se llevaron a cabo acciones de investigación y vigilancia encubierta que permitieron la detención en flagrancia de Edgar Jesús “N”.

Agentes de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE) implementaron un operativo de vigilancia encubierta en las instalaciones de un comercio dedicado principalmente a la venta de flores, donde se logró la detención en flagrancia del imputado.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente obligaba a comerciantes del ramo a adquirir materia prima a sobreprecio y exclusivamente en una bodega determinada, condicionando así el desarrollo de sus actividades comerciales.

Para el desarrollo del operativo se contó con la coordinación y apoyo operativo de elementos de la Guardia Estatal.

El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes con el objetivo de reunir los datos de prueba necesarios para su judicialización dentro del plazo legal establecido.

“Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos que afectan su patrimonio, seguridad y tranquilidad, así como de combatir la impunidad mediante la investigación y persecución de quienes incurran en conductas delictivas”, indicó la dependencia.

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