Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de acciones coordinadas de inteligencia e investigación, elementos de la Guardia Estatal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGEJT) detuvieron a dos personas presuntamente relacionadas con una red de extorsión que afectaría a distribuidores y comerciantes de flores en esta ciudad fronteriza.

Entre los detenidos se encuentra el propietario de una florería, señalado por su probable participación en este delito, así como el conductor de un tractocamión utilizado para transportar flores, quien no acreditó la procedencia de la mercancía.

La unidad y las personas detenidas quedaron a disposición de la FGJT para determinar las responsabilidades jurídicas correspondientes.