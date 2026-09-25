Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Dr. Edy Izaguirre Treviño encabezará un nuevo ciclo al frente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) para el periodo 2027-2030, tras resultar electo en una jornada democrática que se caracterizó por su alta participación y orden institucional.

La jornada electoral, celebrada este jueves, se desarrolló en un ambiente de calma y armonía. El proceso inició desde las 6:30 horas con la instalación del Consejo Técnico, constituido como Comisión Electoral, el cual registró formalmente las candidaturas de la Mtra. Kenia Garza Reyes y del Dr. Edy Izaguirre Treviño.

El órgano colegiado informó que en este ejercicio democrático los votos emitidos fueron de 161 docentes y 2,021 de estudiantes, con una copiosa votación que resaltó la cultura de legalidad y transparencia que prevalece en la máxima casa de estudios del estado.

De acuerdo con el acta de cierre, la comisión electoral informó los siguientes resultados:

Los votos del personal académico a favor del Dr. Edy Izaguirre Treviño son 145, lo que representa un 90.06% del personal académico. Los votos de estudiantes son 1,477, lo que representa un 73.08% del total de estudiantes.

Los votos del personal académico a favor de la Mtra. Kenia Garza Reyes son 16, lo que representa un 9.94% del personal académico. Los votos de estudiantes son 515, lo que representa un 25.48% del total de estudiantes.

Se destacó la responsabilidad y el compromiso de los estudiantes y docentes quienes desde temprana hora acudieron a las urnas a emitir su voto, luego de haber conocido los perfiles y las propuestas para ocupar la titularidad de la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria.

Al concluir la jornada, el Presidente de la Comisión Electoral Mtro. José Rafael Vanoye Sotelo, puntualizó que el proceso electoral en la FDCSV fue un ejercicio exitoso de participación de estudiantes y docentes, quienes hicieron válido su derecho a elegir.

Con esta muestra de civilidad en la FDCSV, la UAT refrenda la cultura de legalidad y transparencia en todas y cada una de sus dependencias académicas.