Por Agencias

Londres, Inglaterra.- España estrenó su corona como campeona del mundo con una victoria 3-2 frente a Inglaterra en el estadio de Wembley, catedral del futbol inglés, en el inicio de la Liga de Naciones de Europa para tomar el liderato del grupo C.

La joven promesa Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal marcaron los goles para que España se impusiera ante una Inglaterra que fue tercera en el pasado Mundial. Así, La Roja suma 39 partidos seguidos sin conocer la derrota (30 triunfos y 9 empates), desde que cayó por 1-0 en un amistoso en Londres ante Colombia, en marzo de 2024. Inglaterra, que había perdido ante España en la final de la Eurocopa 2024, domina en los duelos entre ambos equipos, con trece victorias, frente ahora doce triunfos de la Roja y cuatro empates.

En la cancha de Wembley, Luis de la Fuente, estratega de La Roja, optó por realizar tres cambios, uno de ellos obligado, con respecto a la final del Mundial. Marc Pubill era el elegido para el lateral derecho, mientras que Nico Williams y Ferran Torres, protagonistas del gol de la final, entraban en lugar de Álex Baena y Mikel Oyarzabal. Y el arranque sería perfecto para España.

Lamine Yamal puso el primer tanto para los españoles apenas a los dos minutos al robar el balón y superar en un mano a mano al arquero Jamer Trafford. Los ingleses remontaron con goles de Anthony Gordon (36) y Harry Kane (40). Con el impulso de los goles, el equipo de Thomas Tuchel aceleró en la ofensiva e incluso tuvieron otra oportunidad para aumentar la cuenta en el marcador, pero Kane falló un penal (54) al mandar el balón al travesaño.

Fue entonces cuando España reaccionó para defender su estatus como monarca del orbe impulsada por el ingreso de Álex Baena (60) y Mikel Oyarzabal (74), quienes encontraron la estrategia para romper a la defensa inglesa. (Europa Press/Afp/La Jornada).