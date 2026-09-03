Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El arquitecto Fernando González Soto, director de Parques, Centros y Unidades del Gobierno del Estado, destacó que los parques de barrio se han convertido en espacios clave para atender la problemática socioemocional de adolescentes y jóvenes en Tamaulipas, ofreciendo actividades deportivas y atención psicológica permanente.

El funcionario explicó que actualmente operan 74 parques, 15 centros y 15 unidades en el estado, donde las familias encuentran actividades recreativas y deportivas, pero también servicios de apoyo en salud mental.

“Tenemos psicólogos disponibles las 24 horas para cualquier eventualidad, porque hoy más que nunca es necesario atender la salud emocional”, señaló.

González Soto reconoció que la crisis de salud mental en jóvenes de entre 13 y 16 años ha incrementado la demanda de atención en estos espacios. “Últimamente han acudido más jóvenes, y el deporte ha sido fundamental para alejarlos de caminos equivocados. Las canchas de fútbol, básquetbol y voleibol se han convertido en puntos de encuentro positivo”, comentó.

Indicó que además de la atención psicológica, los centros ofrecen clases de inglés, primaria, zumba y nutrición, lo que amplía las oportunidades de formación y convivencia. “Son espacios integrales que fortalecen la integración familiar y la prevención de riesgos sociales”.

Actualmente, se estima que entre 200 y 300 jóvenes han recibido atención psicológica y nutricional en estos centros, además de participar en actividades deportivas y educativas.

“Si visitas un centro, verás la cantidad de actividades y la gente que acude diariamente”.

Sobre la posibilidad de ampliar la infraestructura, González Soto aclaró que la estrategia es rehabilitar y equipar al 100% los parques existentes, incluyendo la instalación de aire acondicionado para enfrentar las altas temperaturas. “Queremos que estén en condiciones óptimas para que las familias y los jóvenes acudan diariamente”.

El funcionario destacó que los horarios de atención van de 8 de la mañana a 8 de la noche, aunque los jóvenes suelen permanecer hasta las 10 jugando y conviviendo. “Son espacios vivos, donde la comunidad se apropia de las instalaciones y las convierte en parte de su vida cotidiana”, expresó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a recorrer los parques y centros de bienestar para conocer de primera mano cómo funcionan. “Son lugares que están cambiando realidades, apoyando a los jóvenes y fortaleciendo la salud mental en Tamaulipas”, concluyó.