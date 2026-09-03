Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Administración de Tamaulipas puso en marcha la Revisión de Sobrevivencia 2026 para pensionados y jubilados del IPSSET, con el objetivo de verificar que quienes reciben el beneficio estén vivos y evitar irregularidades en el pago de pensiones.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que la revisión se realiza cada año en septiembre y octubre, abarcando todos los municipios del estado. “Es un requisito legal y debemos asegurarnos de que la pensión se paga a la persona que tiene el derecho”.

El proceso inició esta semana en el Polyforum de Ciudad Victoria, con un calendario que incluye municipios rurales cercanos a la capital y continuará en sedes como Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán, Camargo, San Fernando y Matamoros. En octubre se atenderán localidades como Mante, Nuevo Laredo, Tampico, Madero y Altamira.

Al respecto, la funcionaria explicó el caso detectado en Tampico, donde una persona siguió cobrando la pensión de su madre (jubilada) fallecida sin dar aviso al instituto.

“Se presentó con recetas médicas para justificar la ausencia, pero posteriormente se comprobó el fallecimiento. El dinero no fue devuelto y la persona está en prisión”, relató.

Para evitar situaciones similares, el IPSSET realiza cruces de información con el Registro Civil y con COEPRIS, verificando certificados de defunción y actas registradas. “Si alguien no se presenta en la fecha correspondiente y no avisa, se suspende la pensión hasta que regularice su situación”.

Los pensionados deben presentar copia de identificación oficial, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto, además de un correo electrónico en caso de contar con él.

“Si la persona está enferma o postrada, nos lo informan y acudimos a su domicilio para que no pierdan el beneficio”, aclaró Manautou.

La funcionaria recordó que actualmente el IPSSET atiende a 11 mil jubilados y pensionistas, incluyendo casos de viudez y orfandad. “Todos los que reciben pensión deben acudir a la revisión, sin excepción”, subrayó.

Finalmente, Manautou invitó a los pensionados a acudir puntualmente y destacó que durante las jornadas también se ofrecen servicios de medicina preventiva, como chequeo de signos vitales y pláticas de salud. “Estamos para servirles, incluso si llegan en vehículo y no pueden bajar, nosotros vamos hasta ellos”.