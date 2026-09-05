Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas-. Tamaulipas localiza de forma inmediata entre el 60 y 70 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas cada mes, y en periodos específicos la efectividad sube hasta el 80 por ciento, aseguró el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco.

Entrevista, el titular de la Fiscalía explicó que ese porcentaje corresponde a los casos que se atienden en tiempo real, es decir, los reportes recientes que entran mes con mes.

«En el tiempo real en que sucede, cada caso se atiende y tiene una eficacia cercana o mayor al 80% en algunos períodos», precisó.

Govea Orozco sostuvo que el resultado es producto del trabajo coordinado entre autoridades, aunque reconoció que la exigencia de las familias es permanente.

Detalló que desde que llegó a la Fiscalía ha mantenido reuniones directas con colectivos de búsqueda, a quienes dijo haber escuchado y atendido de manera personal para tomar nota de sus casos y exigencias.

Sin embargo, el funcionario admitió que sigue existiendo un rezago histórico en desapariciones acumuladas de décadas pasadas y en materia forense.

Para abatir ese rezago, explicó, se trabaja en la identificación de restos, en la actualización de bases de datos y en el cruce de información con la Federación, lo que ha permitido ubicar a cerca de 90 personas en los últimos meses mediante plataformas compartidas.

Finalmente, señaló que se sigue impulsando el Centro de Identificación Humana de Altamira, con el que se busca acelerar la identificación de cuerpos y que podría entrar en operaciones el próximo año.