Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El otro día, en un almuerzo con amigos salió en la charla que llegué a Cd. Victoria en los años 80tas. Me preguntaron qué extrañaba yo de lo que hoy en Victoria ya no tenemos.

Comente, que tres cosas. Yo llegue a la mitad de la gubernatura del Dr. Emilio Martinez Manautou y bien que recuerdo que buena parte de la limpieza de sus calles y avenidas la hacian con maquinas barredoras. Eran una especie de pequeñas trocas, conducidas por una persona, con las que barrian calles y succionaban estas barredoras la tierra y la basura.

Se acabo el sexenio del Dr. Emilio, y ya para nada supe algo de aquellas maquinas barredoras. Este Dr. dejo de ser gobernador en febrero de 1987.

Justo un año y medio antes, en julio de 1985, ocurrio que se filmo en Victoria, en el Penal de Tamatan una pelicula…»Perseguido por la ley».

Al interior de este penal estuvieron varios días filmando esa peli. Como actores principales estuvieron Fernando Almada, Martín Aguirre ‘Chinto’ de la Rosa, y Manuel ‘Flaco’ Ibáñez.

Asi, en una mañana de ese julio llegamos a reportear al Penal, los fotógrafos Hector Walle Juarez, Ricardo Vázquez y yo.

En exclusiva para El Diario entrevistamos al Flaco Ibañez. Ahora este actor va a cumplir, primero Dios, 80 años el 17 de octubre. Pero en esos dias andaba en sus 30tas.

En aquella entrevista, y a propósito de las maquinas barredoras que les dije, esto salio publicado:

-Manuel «Flaco» Ibañez,el actor estrella de la película Lagunilla, mi barrio, dijo estar impresionado por la limpieza de las calles y banquetas de Ciudad Victoria, «me impresiona esta ciudad tan limpia, y vaya que yo he estado en muchisimas ciudades mexicanas. Victoria me recuerda a Mérida, la ciudad blanca».

Y si bien el Flaco Ibañez quedo impresionado por la limpieza de la ciudad lamento el hecho de que hubiera tantos jóvenes en el Penal del Estado: «Oye por razones de mi trabajo, de que continuamente llevamos variedad a los reclusorio pues conozco un poco de esto y en ningún Penal había visto encerrada a tanta gente joven, es una situacion muy triste la verdad».

Y de vuelta al presente, pues luego, con el permiso del editor les comparto los otros dos asuntos que extraño.

RECIBE CENDI UAT RECONOCIMIENTO DEL IMSS

En un gran testimonio de responsabilidad social y compromiso con el bienestar de su comunidad trabajadora, tenemos que el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (CENDI UAT) en Victoria capital recibió el Distintivo ELSSA (Entornos Laborales Seguros y Saludables otorgado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Este galardón, que reconoce las buenas prácticas aplicadas por la casa de estudios para consolidar espacios de trabajo dignos, seguros y eficientes, fue recibido por la presidenta de Familia UAT, Lic. Isolda Rendón de Anaya, en el marco del Foro Transversal ELSSA, efectuado en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias.

NOS VEMOS.