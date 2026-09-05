Por Blanca Esthela Hernández D

Mier, Tamaulipas.- Mier es un municipio en donde la transformación ha sido evidente y en donde los resultados están a la vista, «no seamos de corta memoria, recordemos cómo estábamos hace apenas seis años y ahorita tenemos cuatro años de una nueva forma de ser política», dijo.

Durante la sesión solemne del Cabildo 2024-2027, en el Centro de Arte y Cultura, declarado recinto oficial con motivo del segundo informe de la presidenta municipal, Adriana Hinojosa Ibáñez, el gobernador confirmó la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo jueves 10 en el Polyforum de Ciudad Victoria, a donde, dijo, están invitados todas y todos los tamaulipecos.

Américo Villarreal indicó que en Tamaulipas se ha recuperado la esencia de las instituciones del gobierno, avanza la democratización en todos los sentidos y el humanismo es más que una guía moral e ideología, «es práctica cotidiana», afirmó.

«En este esfuerzo común, a nivel general, hoy Tamaulipas está objetivamente mejor, así lo demuestran los indicadores de desempeño y las posiciones que tenemos frente al resto de las entidades», destacó.

Aseguró que con la suma de esfuerzos a través de los Programas de Bienestar de la presidenta y con la acción social conjunta del estado, en Mier, se ha destinado una inversión estatal y federal de 2022 a 2026 de 436 millones de pesos, destinada al bienestar social, la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad.

Mencionó que a través de los Programas Federales para el Bienestar se ha generado una derrama acumulada cercana a los 270 millones de pesos, mientras que la inversión anual creció de 35 a 81 millones de pesos, lo que representa un incremento de más del 130 por ciento.

A estas acciones, dijo, se suman casi 24 millones de pesos en programas estatales estratégicos del Gobierno del Estado que se traducen en beneficios a la población.

También explicó que a través del DIF Tamaulipas se han entregado más de 535 mil raciones de desayunos escolares y más de 8 mil despensas, fortaleciendo la alimentación de niñas, niños y familiares.

En educación, se entregan 765 becas, además de 1 mil 949 uniformes y más de 2 mil 100 paquetes de útiles escolares. Al reiterar su felicitación por este ejercicio de rendición de cuentas de la presidenta municipal, Adriana Hinojosa, el gobernador del Estado ofreció redoblar el trabajo y que la fórmula de trabajo colaborativo siga dando los mejores resultados y que el gobierno esté verdaderamente al servicio del pueblo.

Al reconocer el trabajo y el respaldo del gobernador Américo Villarreal y su presencia en este evento, la presidenta municipal de Mier, Adriana Hinojosa Ibáñez, le agradeció por ser un mandatario que está cerca de su gente y conoce las necesidades de su pueblo.

«El doctor Américo Villarreal nos ha respaldado, nos ha dedicado su tiempo, su disposición permanente, ha escuchado las necesidades y las peticiones que le hago, ha mantenido a las familias de nuestro municipio cerca de él, su apoyo ha sido fundamental para fortalecer las acciones emprendidas en esta administración municipal y al mismo tiempo nos motiva a seguir tomando esfuerzos para alcanzar mayores resultados», expresó.

La alcaldesa de Mier aseguró que cuando existe coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es posible avanzar con firmeza hacia un mejor bienestar.

Asimismo, envió un agradecimiento a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, por su sensibilidad, solidaridad y entrega hacia las causas que necesitan las familias de Mier, «su compromiso con las familias de Tamaulipas, especialmente con quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, representa un ejemplo de servicio humano cercano», dijo.

Agregó que los apoyos que ha hecho llegar a este municipio se convierten en oportunidades para cada familia, aliviando y sembrando esperanza en cada una de las familias.

La alcaldesa dijo que el Segundo Informe de Gobierno da cuenta del estado que guarda la administración pública, de las acciones emprendidas, de las políticas públicas implementadas, del manejo transparente de los recursos públicos, reflejado en el compromiso de gobierno con la rendición de cuentas y la transparencia, y reiteró que gracias al esfuerzo coordinado entre las distintas áreas de gobierno municipal, el respaldo del Gobierno del Estado, el Gobierno Federal y la participación ciudadana se lograron consolidar avances que hoy se traducen en mejores oportunidades y una mayor calidad de vida para las familias mierenses.

Al término del evento, el gobernador saludó a las familias presentes y atendió peticiones, además de que realizó una visita a la Casa Club para el Adulto Mayor del DIF Municipal.