Por Agencias

Guadalupe, Zacatecas.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen varias líneas de investigación en materia de huachicol fiscal. La primera de ellas surgió a partir del aseguramiento de un buque en Tampico, cuyos operadores reportaron que importaban productos químicos cuando en realidad ingresaban ilegalmente diesel para evadir impuestos, por lo que arrancó un proceso legal.

Informó que, asociado a ese caso, el ex secretario de Marina, Rafael Ojeada presentó formalmente la denuncia de estas irregularidades que involucraban a algunos elementos de esta dependencia.

Otra línea de investigación es la introducción de diesel y gasolina en ferrotanques a través de Piedras Negras, un caso en el que estaba involucrada la empresa Ingemar que derivó en la aprehensión del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.

Igualmente una tercera línea de investigación está relacionada con el robo de combustible a través de los ductos de Petróleos Mexicanos pero destacó que es un delito que ha bajado mucho desde el sexenio pasado.

A pregunta expresa dijo desconocer que haya investigación de la secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contra del ex secretario de Gobernación Adán Augusto López; mientras que en el caso de López Beltrán no corresponde porque no es funcionario ni ex funcionario del gobierno federal.

Afirmó que hasta el momento no tiene conocimiento que como parte de las indagatorias relacionadas con el huachicol fiscal se esté investigando al senador Adán Augusto López y a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dijo que en las diligencias puede ser que alguno de los involucrados haya mencionado estos nombres pero no quiere decir que la Fiscalía General de la República haya validado su veracidad. (Emir Olivares/La Jornada).