Por Redacción

Ciudad de México.- Desde ASETUR seguimos tejiendo las vocaciones de cada estado en una visión compartida. México es un mosaico de paisajes, culturas y maneras de vivir el turismo, pero todos respondemos a una misma identidad: Un Solo México.

En la 71.ª Asamblea Ordinaria de la Asociación de Secretarias y Secretarios de Turismo de México (ASETUR), encabezada por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora y Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, se abordaron los retos y oportunidades del sector.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó que el objetivo es claro: fortalecer la industria y consolidar destinos más competitivos, sostenibles y con mayor proyección internacional.

En los diversos foros, Tamaulipas aporta su visión y refuerza la coordinación nacional, porque impulsamos un turismo que genera oportunidades reales y desarrollo para nuestras comunidades, tal como lo ha implementado el gobernador Américo Villarreal Anaya desde su arribo a la administración.

“En las reuniones se abordan temas para construir el futuro. Este encuentro permitió intercambiar experiencias y estrechar la coordinación entre las entidades federativas, ONU Turismo, el sector empresarial y las comunidades”, refirió el funcionario estatal.

“Juntos seguimos impulsando un turismo más sostenible, incluyente, competitivo y con oportunidades para todas y todos, porque México tiene mil formas de sorprender al mundo y Tamaulipas… seguro te enamora”, concluyó Hernández Rodríguez.