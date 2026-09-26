Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte del reforzamiento de seguridad en Mazatlán, Sinaloa, instruido por la Presidenta Claudia Sheinbaum, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales, realizaron siete acciones operativas donde se detuvo a ocho personas vinculadas con grupos delictivos.

El reforzamiento en el municipio forma parte de las acciones acordadas por el Gabinete de Seguridad para fortalecer la presencia territorial y las capacidades operativas en la región.

En una de las acciones, durante recorridos de seguridad en el poblado El Quelite, elementos de la SSPC fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que repelieron la agresión conforme a los protocolos establecidos y detuvieron a seis personas. Entre ellas se encuentra Erik Samuel “N”, identificado como operador de una célula delictiva. Durante esta intervención se aseguraron dos vehículos, seis armas largas, 12 cargadores y seis chalecos tácticos.

En otra acción, personal del Ejército Mexicano, Marina y SSPC realizó patrullajes en inmediaciones de la caseta de cobro Vainillo II, donde detuvo a una persona y aseguró un arma larga, un arma corta, tres cargadores y 78 cartuchos.

Asimismo, en el poblado Veranos, elementos de Marina fueron agredidos con armas de fuego por civiles armados, se aseguraron cinco armas largas, 210 cartuchos y ocho cargadores.

En el poblado Siqueros, personal de Marina, Defensa, GN y Policía Estatal localizó cinco armas largas, mil 840 cartuchos y 20 cargadores durante recorridos terrestres de vigilancia.

Como resultado de labores de inteligencia e investigación, personal de la SSPC también localizó en inmediaciones de El Quelite 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, los cuales fueron inhabilitados en el sitio.

En otra intervención, elementos de la SSPC detuvieron en flagrancia a José Luis “N”, identificado como integrante de una célula delictiva y relacionado con homicidios y delitos de alto impacto. En el lugar se aseguró un arma larga, un cargador y dosis de droga.

De manera paralela, personal de la SSPC, en coordinación con Defensa y Marina, aseguró 415 pastillas de fentanilo durante las acciones desplegadas en el municipio.

En total, las acciones realizadas permitieron detener a ocho personas y asegurar 19 armas de fuego, más de 2 mil cartuchos, 14 artefactos explosivos de fabricación artesanal, 415 pastillas de fentanilo, vehículos y equipo táctico.

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, donde se dará seguimiento a las investigaciones.

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantendrán las operaciones coordinadas en Mazatlán para detener a generadores de violencia, debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos y fortalecer la seguridad de la población, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar García Harfuch. (Por Redacción).