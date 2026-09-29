Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECSE), con base en las pruebas presentadas, obtuvo sentencia condenatoria de 50 años de prisión en contra de Juan Miguel “N”, alias “Miguelito 56”, y Ernesto “N”, alias “Blaki” y/o “Titi”, por el delito de Secuestro Agravado.

El Órgano Jurisdiccional emitió su resolución después de que el representante social presentara elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los hoy sentenciados en el secuestro de una víctima, ocurrido el 4 de enero de 2024, en la colonia Del Valle, de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso, la víctima fue privada de su libertad y trasladada a distintos lugares, hasta que fue liberada el 20 de enero de 2024 por elementos de la Guardia Estatal, en un domicilio de la colonia La Paz, en Río Bravo.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que los sentenciados deberán cubrir la cantidad de 434 mil 280 pesos por concepto de reparación del daño.