Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- La secretaria de Economía de Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, afirmó que la estrategia impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya está funcionando, luego de que Tamaulipas registrara un crecimiento económico del 5.2 por ciento durante el primer trimestre del año, con resultados positivos en los sectores primario, secundario y terciario.

La funcionaria detalló que, en materia de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas, se han colocado más de 2 mil millones de pesos en lo que va de tres años y medio, y adelantó que en octubre el gobernador anunciará mil millones de pesos adicionales en financiamientos para las pequeñas empresas.

“La estrategia del gobernador Américo Villarreal está funcionando. En el primer trimestre de este año hubo un crecimiento económico del 5.2% en todo Tamaulipas”, señaló Cantú Deándar.

Asimismo, resaltó que diversas empresas informales se han formalizado gracias a estos financiamientos y a las políticas de promoción implementadas por la dependencia a su cargo.

En materia de comercio exterior e infraestructura, la secretaria refirió que se ha impulsado la promoción del estado ante agrupaciones empresariales nacionales e internacionales, destacando los 19 cruces comerciales y los tres puertos de altura con los que cuenta Tamaulipas, entre ellos el puerto norte de Matamoros, actualmente en desarrollo, así como el papel de Altamira como polo de bienestar dentro de la estrategia nacional.

Para Nuevo Laredo, la funcionaria adelantó la ampliación del puente de comercio mundial (World Trade Bridge), el proyecto del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, así como una inversión energética de gran magnitud para la región.

Finalmente, Ninfa Cantú Deándar reafirmó su compromiso, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, de continuar impulsando el desarrollo económico de Tamaulipas en beneficio de las familias tamaulipecas.