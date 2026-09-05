Por Redacción

Villahermosa, Tabasco.- Jesús N fue detenido sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa durante una acción en la que se aseguraron mil 531 kilos 228 gramos 200 miligramos de marihuana y 74 kilos 753 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) lo llevó a proceso.

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tabasco, le formuló imputación por su posible participación en los delitos de cohecho y contra la salud en la modalidad de transporte de marihuana y clorhidrato de metanfetamina, y obtuvo además medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y un plazo de seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Esta persona fue detenida en días pasados por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), sobre la carretera en mención a la altura de la caseta fitosanitaria conocida como La Venta, en Huimanguillo. Se aseguraron, además, el vehículo y dinero en efectivo.

Cabe mencionar que Jesús N ofreció dinero a los elementos de la PFM, con la finalidad de que le permitieran continuar su trayecto.

A la persona mencionada en este comunicado se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, informó la FGR en su comunicado oficial.