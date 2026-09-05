Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó una jornada botánica con el propósito de reflexionar en torno a las especies de árboles que se encuentran en el Centro Universitario de Victoria.

El evento se llevó a cabo en el marco del Día del Botánico en México, que se celebra el 4 de septiembre, y fue organizado por el Instituto de Ecología Aplicada, en coordinación con el Cuerpo Académico “Ecología y Conservación de Ecosistemas de la UAT”, con la participación de la Delegación Tamaulipas de la Sociedad Botánica de México.

El programa de actividades, dirigido a los estudiantes de las facultades y unidades académicas de este centro universitario, consistió en un recorrido por el camellón central del campus, donde se colocaron diferentes estaciones temáticas de trabajo.

En ellas se abordaron temas como los tipos de especies de árboles y las enfermedades que afectan a estos recursos naturales, cuya explicación estuvo a cargo de investigadores de la UAT, especialistas en las áreas de fisiología, taxonomía, sanidad forestal, cambio climático y biotecnología.

Durante la apertura, se destacó la importancia de que los jóvenes conozcan las especies de árboles que forman parte del campus, y los beneficios al medioambiente.

En este marco, el Dr. Arturo Mora Olivo, investigador de la UAT, destacó que en este centro universitario existen alrededor de 60 especies de árboles, una mezcla de especies nativas y de especies exóticas. Entre las especies nativas, refirió la anacahuita y el fresno, y como exóticos el árbol de neem y la pata de vaca.

Puntualizó la importancia de difundir el conocimiento sobre botánica porque existen especies que ofrecen muchos beneficios además del servicio ecológico.

Como ejemplo citó que el nogal tiene propiedades medicinales en la corteza y se utiliza para hacer infusiones, por lo cual, contar con conocimientos generales de botánica es útil para los universitarios y para la sociedad en general.