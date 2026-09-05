Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, como parte de las acciones de investigación para identificar y desarticular células delictivas dedicadas al secuestro y la extorsión en la región de Omealca, Veracruz, agentes de esta institución fueron agredidos con disparos de arma de fuego en inmediaciones del poblado Paso Amapa por integrantes de la delincuencia organizada.

La dependencia a cargo de Omar García Harfuch precisó en un comunicado oficial que durante la agresión, lamentablemente dos agentes perdieron la vida y una compañera resultó lesionada, quien recibe atención médica y cuenta con todo el respaldo institucional.

Asimismo, añadió, un elemento cuyo paradero se desconocía después de los hechos fue localizado en buen estado de salud.

Tras estos hechos, las instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de Veracruz y Oaxaca, desplegaron un operativo para localizar y detener a los responsables.

Durante dicho operativo fueron ubicadas dos camionetas relacionadas con la agresión, en cuyo interior se localizaron indicios vinculados con una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión en la zona.

En seguimiento a este despliegue interinstitucional, se realizaron acciones para localizar y rescatar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad, las cuales fueron liberadas y se encuentran sanas y salvas.

“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana expresa su más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos, y reconoce su valentía, compromiso y vocación de servicio en la protección de la ciudadanía, indicó la institución.

“Las investigaciones y acciones operativas continúan para localizar y detener a todos los involucrados. Este crimen no quedará impune”, refirió la dependencia. (Redacción).