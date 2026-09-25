Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por voz de Doña Claudia sabemos que Ernesto Zedillo recibe una pensión de 149 mil pesos mensuales por haber laborado en Banco de México solo nueve años. Quizá la república le entregue algo o mucho más por su calidad de ex presidente. En este sentido los nacionales ignoramos la situación que al respecto guarda el resto de los que transcurrieron por la titularidad del ejecutivo federal. Entendemos eso sí, que AMLO los sacudió al suspender los privilegios de alta gama que en metálico ascendían en promedio a doce millones de pesos anuales.

El caso de EZ indigna. Es un tipo entregado desde siempre al interés empresarial nacional y extranjero. Recordéis que siguiendo la política de su antecesor Salinas de Gortari, operó la entrega de innumerables empresas propiedad del estado, entre las cuales contemos a los ferrocarriles construidos por décadas y privatizados sin justificación alguna y de cuyos actuales dueños es empleado. Fue uno de tantos excesos de poder, como el mentado Fobaproa creado para salvar a los banqueros cargando la deuda al país por los siglos de los siglos y por tanto, calificada de impagable, incluso por la Jefa de Jefas. Un crimen contra la economía mexica sin que responsabilidad judicial alguna recaiga sobre el tal Ernesto quien impunemente reside en EU donde también cobra como profesor universitario contando por supuesto, con la protección del imperio.

A Zedillo le favoreció la muerte de Luis Donaldo Colosio. De ahí derivó la candidatura decidida por Salinas de Gortari. Inmerecida pero desesperadamente acordada por quien años más tarde se convertiría en acérrimo enemigo. Unas semanas de campaña y a recibir la banda presidencial que tantas desgracias trajo a las mayorías. La devaluación causó estragos siendo el derrumbe total con la cínica explicación de que era producto del mal manejo de la administración anterior. Tal acusación causó el rompimiento y antecedente más próximo de la tragedia del PRI que medio levantó las alas con Peña Nieto para caer definitivamente después del 2018. Recordad que entre lo más vergonzoso estuvo la entrega de Palacio Nacional al PAN, partido que con Vicente Fox y Felipe Calderón marcó una era de desconcierto de la que afortunadamente la ciudadanía logró superar con el triunfo de Morena.

A donde el columnista quiere llegar es a la interrogante, de si es posible que los expresidentes del PRIAN respondan por el daño hecho al patrimonio de todos. Usted dirá que ya hubo consulta en tiempos de AMLO. Cierto, sin embargo, no olvidéis que el consenso en cierta forma estuvo amañado partiendo de la consideración del tabasqueño de no ejercer venganzas políticas que incluía no perseguir a los delincuentes de cuello blanco. El porcentaje en aquella ocasión no ameritó juicio alguno, ¿pero qué tal ahora?. Si Doña Claudia lo decidiera le sobrarían aplausos, especialmente de la tribuna de sol, la más hodida por tradición, que apenas está viendo amanecer.

Por otra parte, sonríen de puro contento los adversarios de la 4T quienes a toda mandíbula celebran el reciente discurso de Trump. No es para menos cuando, desde la más alta tribuna del mundo-mundial, el desquiciado sujeto señaló “inaceptable compartir frontera con un territorio controlado por cárteles”. Póngale que el pelao no miente, pero es carencia total de diplomacia y respeto hacia sus vecinos. Ora que mejor fue la respuesta de la Jefa, “al decir sin decirlo”, la dificultad de vivir al lado de un lugar con alto consumo de drogas y gran fabricante de armas. ¡Bolas don Cuco!. Sea como fuere lo dicho por el magnate más que advertencia parece amenaza de que está dispuesto a enviar marines “u lo que se ofrezca” para combatir a los grupos delincuenciales que incluyen a políticos y empresarios ligados al turbio manejo de dinero mal habido.

Mientras tanto, al cierre de esta columneja tomaba rumbo definitivo la aprobación de la ley que impide el desempeño de gubernaturas y desde luego la presidencia de la república ostentando otras nacionalidades. Habrá muchos heridos y uno que otro fallecido políticamente, pero de que el asunto no tiene vuelta de hoja eso-que-ni-que. Y no lo decimos por Cabeza de Vaca cuyo sueño de suceder a Claudia es una vacilada, sino por otros que se pasaron de rosca como Vicente Fox, español, gringo y mexicano a la vez, u Carlos Salinas de Gortari, aspirante por siempre de la ciudadanía gachupa que hasta hace poco le fue concedida. ¿Y qué tal Felipe Calderón y Peña Nieto que andan en lo mismo?. Conclusión: ni modo que sea invento eso de que el PRIAN está repleto de traidorcillos.

SUCEDE QUE

El magisterio con Arnulfo Rodríguez Treviño a la cabeza, será factor decisivo en las próximas elecciones. Es la única fuerza organizada y confiable para que Morena logre mayoría y así recomponer el deterioro causado por muchos(as) que deslumbrados(as) por el poder prefirieron llenarse los bolsillos que procurar el bienestar colectivo. ¡Y todavía buscan impunidad!… Ahí te hablan Gattás.

Y hasta la próxima.