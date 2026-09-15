Por Redacción

Ciudad de México En continuación de audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) aportó los datos de prueba que el juez valoró para vincular a proceso a 15 personas, por su posible participación en los delitos de acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego, posesión de cargadores y de cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Se trata de Ángel «N», Rodolfo «N», Teodoro «N», José Luis «N», José Manuel «N», Francisco «N», Pablo «N», Daniel «N», Hermenegildo «N», Celestino «N», José Alberto «N», José Jesús «N», Yaveny «N», Kenia «N» y Verónica «N».

Lo anterior, luego de las pruebas que aportó el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el cual además, obtuvo de la autoridad judicial, la ratificación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, en el CERESO de Chilpancingo, así como tres meses para la investigación complementaria.

Hace unos días, elementos federales detuvieron a estas personas en el municipio de Acapulco, operativo en el que fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos y cargadores. Posteriormente, la autoridad estatal inició la indagatoria correspondiente, y esta FGR atrajo en coadyuvancia por los ilícitos mencionados.

A las personas mencionadas en este comunicado, se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en la versión oficial FGR 619/26 (Por Redacción).