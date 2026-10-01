Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó órdenes de cateo en distintas ciudades, entre ellas Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Durango por la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos, tráfico de personas, delincuencia organizada y contra la salud, además aseguró cinco inmuebles, nueve vehículos y 733 ejemplares de fauna silvestre.

En Guerrero, Puebla, Guanajuato, Quintana Roo, Veracruz y Estado de México detuvo a seis personas por delitos de contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, posesión ilícita de hidrocarburo, por mencionar algunos. Fueron puestos a disposición de la autoridad que los requiere.

En Chihuahua, Coahuila y Durango, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la SSPC, en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), realizaron cateos donde incautaron cinco inmuebles, relacionados con dichos delitos.

Además decomisaron cartuchos, tabletas electrónicas, nueve vehículos y 701 ejemplares de fauna (aves, ganado bovino, ovino, caprino y otros), estos últimos fueron entregados a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mientras que, en Mazatlán, Sinaloa, personal de la AIC, SSPC y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), catearon un inmueble por la probable comisión de los ilícitos en materia de hidrocarburos y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; se confiscó un cargador, 17 cartuchos, dos vehículos, 32 ejemplares de fauna bovina y el inmueble. Las distintas especies fueron entregadas a personal del Santuario Ostok Park, en Mazatlán. (César Arellano e Iván Saldaña/La Jornada).