Por Redacción

Reynosa, Tamaulipas.- Como resultado de las acciones de prevención y vigilancia que se llevan a cabo en distintos sectores de esta ciudad, personal de la Guardia Estatal, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aseguró 10 dispositivos con características similares a cámaras de videovigilancia que se encontraban instalados de manera irregular.

Los dispositivos fueron localizados durante el Operativo Interinstitucional BOI “Reynosa Segura II”, en recorridos realizados por diversos sectores de la ciudad y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT), donde se realizó la puesta a disposición correspondiente.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas refrenda su compromiso de mantener acciones coordinadas con las instituciones de seguridad para fortalecer la prevención y vigilancia, así como atender cualquier instalación irregular de dispositivos de videovigilancia en la vía pública, conforme a los procedimientos establecidos.