Por Agencias

Ciudad de México.- México registró en julio la segunda tasa de desempleo general más baja entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sólo detrás de Japón. Al enfocarse sólo en los más jóvenes, personas entre 15 y 24 años, la desocupación en el país es la tercera más baja.

De acuerdo con los datos reportados por la OCDE, en julio el desempleo en México se ubicó en 2.7 por ciento, mientras en Japón llegó a 2.4 por ciento; siendo los países que encabezan la menor desocupación entre los países que integran la organización.

El mes de julio, por sí mismo, representó una reducción del desempleo general en los países de la OCDE, a una tasa de 4.9 por ciento, con lo que se acercó al nivel más bajo desde que hay registro: junio de 2023, cuando llegó a 4.8 por ciento en el conjunto de países.

MÁS DESEMPLEO EN MUJERES Y JÓVENES

La OCDE detalló que en México el número de desempleados alcanza a millón 678 personas y la falta de trabajo afecta más a las mujeres que a los hombres. En ellas el desempleo alcanza una tasa de 3 por ciento y de 2.5 por ciento en el caso de los varones.

También las personas más jóvenes -quienes se encuentran entre los 15 y 24 años- son quienes más se enfrentan al desempleo en México y en toda la OCDE.

Los datos del organismo muestran que, mientras la tasa de desempleo en jóvenes llegó a 11 por ciento en el promedio de los países de la OCDE, en el caso de México se ubicó en 6.2 por ciento, siendo la tercera tasa más baja, sólo detrás de Japón (3.4 por ciento), e Israel, cuyos datos no están ajustados por estacionalidad, pero cerraron en 5.9 por ciento.

De acuerdo con la organización, en México el desempleo entre mayores a 25 años se reduce a 2.1 por ciento, con lo que el desempleo en los jóvenes es casi tres veces más alto. (Dora Villanueva/La Jornada).