Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Luis Torre Aliyán, volvió a escena con su ya clásica frase: “En política, el que respira, aspira”. Aunque dice estar feliz con su cargo partidista, dejó abierta la puerta a participar en el proceso electoral si su partido lo decide.

Con tono solemne, aseguró que su prioridad es cumplir con la encomienda en esta cartera pero no pudo evitar repetir que “le encanta servir a la gente” y que siempre ha estado apoyando a los victorenses desde su profesión de abogado. Una narrativa que suena más a libreto que a realidad.

Al ser cuestionado sobre la oposición en Tamaulipas, Torre Aliyán recalcó que Movimiento Ciudadano no es Morena. “Tenemos nuestras propias reglas, nuestros perfiles, y no dependemos de la 4T”, dijo, intentando marcar distancia del partido oficial.

Sin embargo, la insistencia en diferenciarse terminó en un discurso repetitivo: mencionó regidores como Daniel Pérez y a “Pato” como ejemplos de congruencia, y aseguró que MC ofrece perfiles “técnicamente capaces”, en contraste con lo que calificó como la falta de competencia en Morena.

El dirigente naranja se mostró dispuesto a “apoyar desde la trinchera que se le indique”, aunque dejó claro que si el partido lo requiere, él estará listo para participar. Una declaración que confirma que, más allá de su cargo interno, la aspiración sigue viva.

La entrevista dejó la sensación de que Torre Aliyán busca posicionarse sin decirlo abiertamente: entre frases de servicio, repeticiones sobre su amor por la comunidad y la insistencia en que MC no es Morena, el mensaje fue claro: respira, aspira y espera turno.