Por Agencias

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Una mancha oscura detectada en el río Pánuco -frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex)- movilizó a autoridades ambientales y de la Secretaría de Marina, mientras pescadores denunciaron afectaciones económicas por la presencia recurrente de residuos que atribuyen a la Refinería y Terminal Marítima.

La Primera Zona Naval realizó una inspección en el área y levantó actas circunstanciadas para documentar el incidente. De acuerdo con la dependencia, la descarga observada proviene del canal del Varadero, donde se encontró principalmente coque, además de material con apariencia compatible con posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia sobre el agua.

La zona se ubica a menos de un kilómetro de la desembocadura del Pánuco al Golfo de México y de playa Miramar.

La Marina estableció comunicación con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para dar seguimiento a las acciones de supervisión.

En paralelo, Pemex contrató a una empresa para realizar trabajos de recuperación y limpieza en el punto donde fue localizado el material.

El hallazgo provocó preocupación entre pescadores de Ciudad Madero, quienes aseguraron que la presencia de residuos de hidrocarburo se repite durante periodos de lluvia y señalaron directamente a las instalaciones de la petrolera como un punto que debe ser revisado.

“Cada vez que llueve pasa esto”, afirmó Moisés Ulloa Serrano, pescador de la zona, mientras mostraba una embarcación en cuyo interior había quedado agua mezclada con residuos.

Explicó que intentó retirar el líquido contaminado, pero tuvo que esperar a que descendiera la marea debido al volumen de agua acumulada.

Para los pescadores, el problema no se limita al río. El contacto de los residuos con embarcaciones y motores puede obligarlos a realizar trabajos de limpieza, mantenimiento y reparación.

Ulloa Serrano estimó en alrededor de 40 mil pesos el costo que puede alcanzar la reparación de una embarcación afectada, además del gasto que representan los trabajos sobre los motores.

Los pescadores también manifestaron preocupación por posibles efectos derivados del contacto con hidrocarburos, entre ellos irritación de piel y ojos, dolor de cabeza, mareos y náuseas.

Los afectados solicitaron una inspección integral de los sistemas de contención de las instalaciones ubicadas frente al Pánuco y medidas para evitar nuevas afectaciones a la actividad pesquera.

La inspección oficial confirmó la presencia de sedimentos, posible hidrocarburo y trazas de iridiscencia, pero no estableció en la información proporcionada la responsabilidad de Pemex ni cuantificó el volumen del material contaminante. (David Castellanos Terán/La Jornada).