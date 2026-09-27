Por Agencias

Zacatecas.- Este sábado el ex senador y empresario radiofónico Adolfo Bonilla Gómez fue designado por la dirigencia nacional del PRI, que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador de los “Defensores de Zacatecas”, quien buscará en alianza con el PAN y el PRD, arrebatar a Morena la gubernatura del estado, en la elección constitucional de julio de 2027.

Bonilla Robles “Fito”, despejó dudas que se habían difundido durante los últimos meses en las redes sociales del estado, sobre si él se postularía o no, candidato del tricolor por la gubernatura, cuando exclamó, ante unos 3 mil simpatizantes concentrados en el mitin realizado en la explanada ubicada a un costado de la sede estatal del PRI: “la decisión está tomada, sí voy, y voy con todo”.

En su designación como coordinador estatal de los “Defensores”, Bonilla Robles estuvo acompañado entre otros por el ex gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes (2010-2016), quien tiene cinco denuncias penales –tres en la Fiscalía local y dos ante la Fiscalía General de la República-, que interpusieron en su contra diputados locales y federales de oposición al PRI, acusado de enriquecimiento inexplicable y asociación delictuosa, hechos nunca investigados. Pero Alito Moreno Cárdenas lo elogio: “uno de los mejores gobernadores que ha tenido Zacatecas”.

Originario del municipio de Fresnillo (la tierra de donde también es originario el diputado federal Ricardo Monreal Ávila, quien junto con varios de sus hermanos y otros operadores ha concentrado el poder político local, bajo las siglas del PRI, luego con el PRD y ahora bajo las siglas de Morena), Adolfo Bonilla Gómez lanzó una inesperada arenga al arrancar con su discurso: “como decimos los mexicanos y decimos los zacatecanos: que sí, que no, que cómo chingados que no. Vamos a ganar”.

“¿Por qué quiero ser defensor de Zacatecas? Hoy no estamos aquí por coincidencia, en la política no hay coincidencias… el momento perfecto, no existe, se toman decisiones, y estas decisiones tienen que ver con participar o con no participar”.

Propietario de la cadena de radio Grupo B-15, y concesionario y operador en la entidad de sistemas de telecable -fundados por su padre el ex senador José Eulogio Bonilla Robles-, advirtió que va a trabajar empezando dijo “por hacer política profesional, tenemos que hacer política incluyente y con ética”.

Lamentó que actualmente “los zacatecanos lo vivimos, que lo padecemos, seamos el estado más depresivo de México. Los zacatecanos nos sentimos desanimados y nos sentimos temerosos”, por la violencia criminal de los últimos años.

Por ello, planteó Bonilla Gómez que “en el año 2027 no habrá más que de 2 sopas: o seguimos tolerando a la basura que nos gobierna o nos decidimos a cambiar las cosas. Tenemos claro que no vamos a inventar el hilo negro. Ya sabemos perfectamente lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros”.

Los asistentes que llegaron en su mayoría de distintos municipios a bordo de autobuses, a la sede estatal del PRI ubicada en la avenida Jesús Reyes Heroles, en la capital de Zacatecas, escucharon la petición directa que les hizo su coordinador estatal de los “Defensores”:

“Hay que ir a convencer mucho más allá de lo que creemos que puede hacer una sola militancia, porque estamos aquí porque sabemos reconstruir lo que han destruido… Estamos aquí porque queremos recuperar la paz en Zacatecas”.

En su discurso, Bonilla Gómez aseguró que, en el PRI, han realizado varias encuestas “y todas, absolutamente todas las encuestas, señalan que quienes tienen hoy la responsabilidad de gobernar Zacatecas están reprobados, reprobadísimos. Que Zacatecas no va bien y que los ciudadanos están hartos, cansados y que el cambio es inminente”. (Alfredo Valadez Rodríguez/La Jornada).