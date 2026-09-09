Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer el Centro Regional de Protección Civil para atender emergencias en el municipio de San Fernando, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas, rehabilitó y modernizó estas instalaciones.

El secretario Pedro Cepeda Anaya señaló que se realizaron trabajos en el área de estacionamiento, el edificio administrativo y la techumbre para zona de vehículos de emergencia con una inversión superior a los 13 millones de pesos.

Destacó que la rehabilitación permitirá contar con instalaciones más funcionales y adecuadas para el personal que desarrolla labores de protección civil, además de mejorar las condiciones para el resguardo y operación de las unidades destinadas a la atención de emergencias.

“Esta obra fortalecerá la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población, al contar con infraestructura renovada para la coordinación y despliegue oportuno de los servicios de auxilio”, subrayó el funcionario estatal.

Agregó que los trabajos forman parte de las acciones que impulsa la presente administración estatal para mejorar la infraestructura pública y garantizar que los inmuebles destinados a brindar servicios esenciales cuenten con condiciones adecuadas para cumplir con su función.