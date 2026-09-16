Por Redacción

Ciudad de México.- Como parte del trabajo y coordinación interinstitucional con el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de nueve personas detenidas en el municipio de La Esperanza, en Puebla.

Durante la continuación de la audiencia inicial, en la que fueron imputadas por su posible participación en diversos delitos, a todas se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y plazos distintos para la investigación complementaria.

Con los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), a través del agente del Ministerio Público Federal (MPF), el juez calificó legal la detención de Isaac «N»; Verónica «N», Efraín «N», Cristian «N» y Eduardo «N».

Estas personas, quienes fueron aseguradas con armas de fuego, cartuchos, cargadores y dosis de diversa droga, fueron vinculadas a proceso por los ilícitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delitos contra la salud y se fijó el plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En cuanto a Abigail «N», quien presuntamente ofreció dinero a los agentes para que no llevaran a cabo uno de los cateos en La Esperanza, fue vinculada a proceso por los delitos de cohecho y portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; además, el juzgador concedió un mes para la investigación complementaria.

El agente del Ministerio Público Federal también imputó a Manuel «N», quien fue detenido junto con un arma de fuego, cartuchos, un inhibidor de señal y un vehículo, y fue vinculado a proceso por el delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; el juez concedió dos meses para la investigación complementaria.

Por su parte, Melesio «N», detenido junto con armas de fuego largas, cargadores, cartuchos, ropa táctica, un dron, inhibidores de señal y placas vehiculares, fue vinculado a proceso por los delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Y en cuanto a José Alfredo «N», fue vinculado a proceso por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como un delito contra la salud. El juez otorgó dos meses para la investigación complementaria.

En días pasados, la FGR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía General de Puebla, dio cumplimiento a diversas órdenes de cateo que se ejecutaron de manera simultánea en el municipio referido.

Los operativos permitieron la cumplimentación de órdenes de aprehensión y las detenciones mencionadas.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, indicó la instancia en la versión oficial FGR 621/26 (Por Redacción).