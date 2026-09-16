Por Redacción

Matamoros, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Agente del Ministerio Público y con base en los elementos de prueba aportados, obtuvo una condena de 30 años y 3 días de prisión en contra de Ramón Rogaciano “N”, por el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una persona menor de edad.

Tras el análisis de los elementos de prueba, la autoridad judicial acreditó la responsabilidad penal del sentenciado por hechos ocurridos el 26 de diciembre de 2024, cuando la víctima era menor de edad. De acuerdo con los hechos acreditados durante el proceso, el sentenciado se encontraba en un domicilio de una colonia en las inmediaciones de este municipio, donde tenía bajo su cuidado a varias menores de edad, circunstancia que aprovechó para agredir sexualmente a la víctima.

Con este resultado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de procurar justicia para las víctimas de delitos sexuales, particularmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, así como de llevar ante la justicia a quienes atenten contra su integridad y seguridad, evitando que estos hechos queden impunes, indicó la dependencia estatal.