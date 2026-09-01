Por Agencias

Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el cambio de nombre al partido político “Somos México” por “Somos”, pero rechazó la propuesta del emblema de la silueta de la República mexicana, por lo que deberá presentar un nuevo logo, el cual tendrá que analizarse y discutirse en la próxima sesión del Consejo General el 3 de septiembre.

Luego de casi cinco horas de la sesión extraordinaria urgente del Consejo General, los consejeros electorales determinaron que desvincularon la palabra México del nombre original que tenía ese partido de reciente creación, por lo que elimina la confusión lingüística de pertenencia de los ciudadanos a nuestro país, pero al sustituirlo por un elemento gráfico del mapa de México, está incumpliendo con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por mayoría de 10 votos a favor y uno en contra de Rita Bell López, el INE aprobó al partido llevar el nombre de “Somos” con las letras rosas, pero deberá quitar la silueta de la República para evitar confusiones entre el electorado que se vincula con el país.

El consejero Arturo Chávez afirmó que “mediante un elemento gráfico se reproduce la relación semántica que antes se expresaba con las dos palabras “Somos México”, por lo que propuso eliminar la silueta de la República, lo cual fue aprobado por otros nueve consejeros, quienes coincidieron en rechazar este logo, al considerar que sigue generando una apropiación simbólica de la identidad nacional.

Bajo protesta, Emilio Álvarez Icaza, representante ante el INE de “Somos”, manifestó su indignación, señalando que sus argumentos estaban fuera de la ley, pues hace 20 meses este órgano electoral avaló su nombre y emblema y ahora “se inventa un concepto de neutralidad semántica”, lo cual es inaudito.

Previo a su aprobación, en otro punto del orden del día, el instituto electoral aprobó el número mínimo de personas afiliadas a los partidos políticos nacionales para la conservación de su registro, lo cual desató una serie de acusaciones entre los representantes de los partidos políticos Acción Nacional (PAN); Revolucionario Institucional (PRI); “Somos”; Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT), quienes se enfrascaron en un debate estéril sobre el número de militantes de cada una de estas fuerzas políticas.

PAN, PRI y “Somos” acusaron que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aumentó 5 veces su padrón de militancia en tres años a través de prácticas engañosas como la afiliación corporativa.

Los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón; del PRI, Emilio Suárez, y de Somos, Marco Baños, solicitaron al órgano electoral verificar los mecanismos de afiliación que ha realizado Morena entre 2023 y 2026, al pasar de poco más de 2 millones de militantes a 11 millones 629 mil, lo cual revela que existen mecanismos de afiliación masiva, lo cual se ha denunciado con evidencias ante el INE y no ha habido respuesta.

Suárez Licona aseguró que existe un modus operandi y una regresión “inadmisible” de afiliaciones corporativas para fortalecer el “oficialismo”. Por ello, demandó a los consejeros electorales que se verifique que detrás de cada afiliación exista una militancia auténtica.

Ayer, en una sesión extraordinaria previa, el instituto electoral aprobó la integración de los cuatro consejeros del Instituto Electoral del Estado de Michoacán; sin embargo, la votación no alcanzó la mayoría de 8 para designar a la presidenta consejera de dicho instituto, por lo que este cargo seguirá vacante.

Asimismo, el consejo general aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2026-2027, la cual constituye el instrumento rector que define los procesos de formación para la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla y las Mesas de Escrutinio y Cómputo, así como los procedimientos de capacitación y asistencia electoral del proceso que inicia el próximo 10 de septiembre. (Lilian Hernández Osorio/La Jornada).