Por Agencias

Baltimore.- El debut de Rafael Márquez al frente de la selección nacional tuvo el brillo de Gilberto Mora. El adolescente, quien recibió su diploma de bachillerato en Tijuana dos días después de deslumbrar en la Copa del Mundo, marcó el gol que rescató al equipo mexicano de una derrota frente a Colombia (1-1) en el estadio M&T Bank de Baltimore. El encuentro dejó una muestra de lo que será el proceso hacia 2030: liderazgos jóvenes, un estilo frontal basado en la secuencia de pases y el número 10 en las espaldas del futbolista de 17 años.

A excepción de Hirving Lozano, Márquez integró su alineación titular con elementos convocados a la pasada cita mundialista por Javier Aguirre, incluido el mediocampista de Tijuana, quien heredó uno de los dorsales que históricos como Tomás Boy, Cuauhtémoc Blanco y Luis García portaron en el Tricolor. Sin embargo, mucho antes de la irrupción de Mora, el control y la iniciativa del encuentro correspondieron a los cafetaleros.

Ambos equipos guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia.

El entrenador argentino Néstor Lorenzo convocó a 15 nuevos elementos para armar su plantel, pero su equipo se mantuvo como un rival peligroso. En uno de sus primeros avances por la banda derecha, el lateral Richard Ríos envió un centro con ventaja al segundo poste y Luis Javier Suárez, anticipándose al salto de Israel Reyes y Jorge Sánchez, marcó el 1-0 con un remate de cabeza (9). La desventaja agregó una nueva dificultad para los mexicanos, cuya rápida respuesta ilusionó a los más de 60 mil asistentes.

Cerca de la media hora, Roberto Alvarado y Luis Chávez hicieron cimbrar los postes de forma consecutiva. El atacante de Guadalajara entró al área y dirigió un zurdazo a la base del metal, mientras que Chávez, atento al rebote, falló al intentar empujar la pelota y la estrelló en el travesaño. A ese doble aviso se sumó un mano a mano de Chucky Lozano, quien no pudo superar el achique del arquero Álvaro Montero y desperdició una de sus acciones más claras al inicio del complemento.

Cuando Márquez -casi siempre de pie y sin la indumentaria oficial del Tricolor- preparaba sus primeros ajustes en el campo, una genialidad de Mora reavivó la ilusión mexicana. El juvenil controló la pelota por el costado izquierdo, amagó a los zagueros Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez, y superó con un derechazo al portero Montero por debajo de las piernas (67).

El adolescente salió de cambio después del festejo, pero contagió a los elementos recién ingresados -Álvaro Fidalgo, Germán Berterame y Jéremy Márquez, entre ellos- para encabezar los últimos intentos en el arco contrario. No obstante, Colombia cerró filas y mantuvo su hegemonía sobre México, rival al que no ha podido vencer desde el 7 de septiembre de 2010. El siguiente compromiso del Tricolor será el martes ante Perú. (Agencias).