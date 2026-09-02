Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación de México (SITEM), Carlos Eduardo Gallardo Carriles, denunció que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) envía de manera automática las cuotas sindicales de los trabajadores de nuevo ingreso al SNTE, sin dar opción a que los docentes decidan a qué organización sindical afiliarse.

El dirigente sindical explicó que aunque el SITEM realiza gestiones en las áreas de educación básica y administración, sin obstáculos, existe un “detalle que preocupa y afecta bastante”: el descuento sindical se transfiere directamente a la Sección 30 del SNTE.

“La Secretaría, como patrón, no tiene por qué decidir por las personas. Deben firmar un documento para elegir el sindicato de su preferencia”, subrayó.

Carlos Gallardo señaló que esta práctica vulnera el derecho a la libertad sindical, pues los trabajadores de nuevo ingreso no reciben la opción de afiliarse al SITEM. “El área de recursos humanos, que elabora la nómina, debe darles la opción de elegir. No se trata de que automáticamente se les descuente para el SNTE”, dijo.

Recordó que el SITEM ya logró acuerdos importantes, como la firma de un convenio para su propio sistema de ahorro, abierto a todos los trabajadores de la Secretaría de Educación, incluidos jubilados y pensionados. “Lo único que nos afectó hace dos años fue que nos quitaron los créditos del SARTET por no pertenecer a la Sección 30, pero eso ya lo solucionamos”, afirmó.

El dirigente insistió en que la Secretaría de Educación debe corregir esta situación y respetar la pluralidad sindical.

“Si no hace caso, tendremos que recurrir a otras instancias. Como patrón, no debe interferir en la decisión de los trabajadores”, advirtió.

Por último, Gallardo Carriles invitó a los docentes y administrativos a informarse sobre la existencia del SITEM como una opción sindical en Tamaulipas. “Nada pierden con conocer y decidir. No pierden ningún derecho laboral ni beneficio”.

Con este posicionamiento, esta organización sindical busca consolidar su presencia en la entidad y abrir camino a la competencia sindical frente al SNTE, defendiendo la libertad de elección de los trabajadores de la educación.