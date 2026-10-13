Por Redacción

Tampico, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Arturo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado.

La acción fue realizada por agentes de la Policía de Investigación el 12 de octubre de 2026, en el municipio antes señalado, en cumplimiento de un mandamiento judicial.

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, ante la cual se continuará con el procedimiento legal para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y llevar ante la autoridad judicial a quienes atenten contra la libertad y seguridad sexual de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento el acceso a la justicia para las víctimas, indicó la dependencia en su versión oficial. (Redacción).