Especial

Tampico, Tamaulipas.- Sin resolver los problemas de socavones y los servicios públicos irregulares, Mónica Villarreal Anaya dijo que buscará la reelección como alcaldesa de Tampico para quedarse hasta el 2030.

“Claro que sí, claro que pienso en la reelección”, dijo a la prensa local, cuando los reporteros creían que aún no tomaba la decisión. “Y pienso en seguir trabajando por el bien de Tampico”.

Villarreal Anaya aseguró que los tampiqueños serán los únicos responsables de concederle o no la reelección.

“Todos los días ofrezco mi compromiso, ofrezco mi dedicación, ofrezco mi cercanía para las y los tampiqueños, que serán ellos los que evalúen, en un momento, esa posibilidad de reelección”, explicó.

La originaria de Ciudad Victoria dijo que no ve redes sociales porque prefiere trabajar.

“La verdad es que, como ya se los he platicado en otras ocasiones, no veo las redes sociales. Estoy enfocada a trabajar, no puedo perder el tiempo”, expresó.

La alcaldesa evitó comentar las quejas publicadas en su contra en dichas redes, y aseguró que su gobierno da resultados.

“Todos estamos trabajando, si no, no podríamos estar dando los resultados que hoy estamos ofreciendo”.

En 2016, perdió la elección de diputado local del distrito 22 como candidata del PRI-PVEM. En 2018, se pasó a Morena y ganó primero la regiduría de 2021 a 2024, y luego la alcaldía de Tampico, de 2024 a 2027.

Como presidenta municipal, Mónica Villarreal Anaya tiene apenas un 37.4 por ciento de aprobación, de acuerdo con los resultados de septiembre de Massive Caller.

SOLICITA LICENCIA ESTE VIERNES

Mónica Villarreal solicitará licencia el viernes 2 de octubre para dejar la alcaldía de Tampico, en coincidencia con el proceso de Morena para elegir a sus coordinadores electorales, que son la antesala de las candidaturas.

Desde la tarde del jueves 1 de octubre se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo para resolver la solicitud de Villarreal.

La discusión de la licencia será el punto número II, y el III corresponderá a la modificación de una tarifa de la Ley de Ingresos. Desahogados los cuales, se acabará la sesión.