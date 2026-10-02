Por José Gregorio Aguilar/Antonio Arratia Tirado

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En sesión de Cabildo de este jueves se dio a conocer que el alcalde Eduardo Gattás Báez presentó licencia temporal por 89 días, con fundamento en el artículo 33 del Código Municipal de Tamaulipas.

En el mismo documento, recibido a las 8:33 de la mañana por la secretaría del Ayuntamiento, el ex presidente municipal designó al síndico segundo Ernesto Ávalos Bustos como su suplente para ejercer las funciones de presidente municipal.

Aunque en la solicitud no se especifica el motivo, por medio de sus redes sociales Gattás Báez hizo coincidir su separación con el proceso interno de Morena, que actualmente se encuentra en la designación de coordinadores distritales federales, paso previo a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

El escrito dirigido al secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, establece que la licencia es por causa justificada y se apega también al artículo 60, fracción 19, que faculta al presidente municipal a nombrar a su suplente durante el periodo de ausencia.

La decisión de Gattás se da en un contexto de competencia política, donde Morena busca consolidar su estructura territorial en los 17 estados con elecciones en 2027, mientras partidos de oposición como el PRI y el PAN exploran alianzas para recuperar espacios.

En Victoria, la sucesión municipal se convierte en un tema de interés, ya que la licencia abre un escenario de transición en el gobierno local y coloca a Ernesto Ávalos Bustos al frente de la administración.

Por su parte, el suplente natural, el actual secretario del Trabajo, Gerardo Illoldi Reyes, mantiene la misma narrativa que ha repetido desde hace meses: “aún no son los tiempos”.

Ante preguntas sobre sus aspiraciones, insiste en que no ha decidido si buscará candidatura para la alcaldía o una diputación, sin dar una postura clara o definitiva.

La indefinición de Illoldi contrasta con los movimientos de otros actores políticos que ya se perfilan en la competencia, mientras Morena ajusta sus procesos internos y la oposición busca reposicionarse.

Por ahora, la política victorense queda marcada por la licencia de Gattás y la llegada de Ávalos Bustos, en un escenario donde las decisiones de los próximos meses serán clave para la contienda de 2027, sobre todo para Eduardo Gattás, perseguido por la sombra de la corrupción y presuntos delitos de mayor gravedad.

PARTE DEL PERFIL DELINCUENCIAL DE UN ALCALDE, CASI POR TODOS CONOCIDO

Por lo pronto, apenas el 21 de septiembre pasado, el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó por unanimidad un acuerdo en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, dentro de los recursos de apelación TE-RAP-40/2024 y TE-RAP-41/2024, acumulados, relacionados con el Procedimiento Sancionador Especial PSE-84/2024.

En la resolución se declaró existente la infracción atribuida al candidato Eduardo Abraham Gattás Báez a la presidencia municipal de Victoria, Tamaulipas, por la difusión de propaganda político-electoral en contravención del principio del interés superior de la niñez, en la modalidad de aparición incidental.

El IETAM se refirió a una pasada sesión de cabildo, en que la regidora de Morena Josefa Edith Mata Gracia lanzó una acusación directa contra Eduardo Gattás, señalándolo por violencia política y de género.

“Conmigo se pueden meter, pero con mi hija no se vale. Mi hija ni siquiera vive en ciudad Victoria, ni recibe salario del erario público”, expresó.

La regidora exigió que se detuviera lo que calificó como una persecución política contra quienes no forman parte del círculo cercano del alcalde.

“Ya basta de esta persecución que tienen contra nosotros los morenistas, o los que dicen ustedes que no somos de su equipo, o que venimos del equipo del gobernador (Américo Villarreal Anaya). Por qué alzo la voz?… porque me defiendo, porque no van conmigo las injusticias, como cuando trataron mal a Patty Reyes en el DIF Victoria”, cuestionó entonces, refiriéndose a la funcionaria municipal que a base de ataques Gattás Báez obligó a renunciar, imputándole haber hecho alusión a un personaje que el alcalde de Victoria tenía ‘becado’ en Colombia con cargo al erario municipal, no obstante que, luego se supo, fue del propio equipo del edil de donde se filtró la información.

Sin embargo, Eduardo Gattás llegó por primera vez a la alcaldía con el enorme peso de una denuncia “cocinada” desde su propia casa y que, con ayuda superior logró sortear: Era una demanda de su propia esposa que lo demandó por golpes, la que a la postre no prosperó porque por instrucciones superiores fue obligada a retirarla, pero cuyo expediente está guardado por todos lados por si empeña en negarlo.

De los otros delitos ni para qué hablar, porque si alguien los conoce mejor que nadie es el propio gobernador Américo Villarreal. (Por Redacción y Antonio Arratia Tirado).