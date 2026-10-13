Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mantiene un nivel de abasto de medicamentos del 97 por ciento en Tamaulipas y trabaja para reducir los casos en los que los derechohabientes enfrentan dificultades para surtir sus tratamientos.

El subdelegado de la institución en el estado, Jorge Iván Cortina Beltrán informó que al cierre del ejercicio 2026 se mantienen los esfuerzos para mejorar la atención médica y garantizar el acceso oportuno a los medicamentos.

Señaló que el ISSSTE continúa en coordinación con otras instituciones del sector salud para atender las necesidades de los pacientes y fortalecer la capacidad de respuesta en la entrega de tratamientos.

«Al día de hoy estamos manteniendo un reporte de 97 por ciento de abasto en el estado y continuamos tratando de mejorar estos números», expresó.

Detalló que en materia de surtimiento de medicamentos se registra un avance de entre 85 y 90 por ciento en la atención de las recetas, aunque reconoció que algunas claves pendientes siguen representando un reto para la institución.

Explicó que los faltantes corresponden principalmente a medicamentos de alto costo, los cuales son gestionados ante las instancias centrales para su obtención en el menor tiempo posible.

«Estamos trabajando para que sea lo más cercano al 100 por ciento; sabemos que aunque nos reporte un abasto del 97 por ciento, en algunas ocasiones esas claves faltantes siguen golpeándonos, pero estamos tratando de resolverlo de manera prácticamente individual para cada uno de nuestros derechohabientes», indicó.

En cuanto a la atención hospitalaria, aseguró que se realizan acciones en los quirófanos de las unidades médicas del estado para disminuir los tiempos de espera y abatir el rezago en cirugías.

El funcionario destacó que el objetivo es continuar elevando la cobertura y la calidad de los servicios médicos durante el cierre del año, en beneficio de los trabajadores y pensionados afiliados al instituto.

Como parte de esta estrategia, el ISSSTE busca que los derechohabientes reciban sus medicamentos y tratamientos en el menor tiempo posible, al tiempo que se avanza en la reducción de listas de espera para intervenciones quirúrgicas.