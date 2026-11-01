Por Agencias

Ciudad de México.- Entre Juan Gabriel en un concierto con la Orquesta Nacional del Inframundo que puso a cantar a la multitud El Noa Noa, luchadores profesionales montados en carros antiguos Ford de los años 30 del siglo pasado y “María Candelaria” en una canoa por los canales de Xochimilco, en un homenaje al cineasta y actor Emilio Indio Fernández, transcurrió el décimo Gran Desfile de Día de Muertos 2026 en el Paseo de la Reforma

Cientos de personas llegaron desde temprano a lo largo del trayecto de unos 5 kilómetros desde la glorieta de la Diana Cazadora, por avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta la Plaza de la Constitución donde recibió a los contingentes la catrina monumental de más de 33 metros de altura.

Al mediodía, cuando el termómetro marcaba 22 grados, no bastó estar en primera fila, sino agarrar la mejor sombra para aguantar el paso de los 23 carros alegóricos y 22 comparsas entre grupos de danzas folclóricas, marching bands, batucadas, colegios e instituciones públicas que participaron en el desfile con una marcha de poco más de una hora y media entre la vanguardia y el último alegórico.

Una ovación y aplausos de espectadores detrás de las vallas se escuchó una vez que la primera comparsa a cargo de Grupo Cultural Tradición y Tiempo, de Tláhuac, acompañada con banda, tomó la posición de salida unos 25 minutos antes de la hora de inicio, mientras se repartieron pompones en colores rojo, blanco y verde entre las personas tras las vallas.

Sin mensaje de por medio, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina encabezó el conteo de cinco a cero para iniciar el desfile en punto de las 14:00 horas. Los danzantes encendieron bengalas de humo rosado a tono con sus vestimentas para abrir paso al primer carro alegórico: Ajolote, guardián del recuerdo” con dos ejemplares monumentales flotando sobre un fondo acuático y decorado con flores de cempasúchil.

Además de Juan Gabriel, a diez años de su partida, y el Indio Fernández, en su 50 aniversario luctuoso, el desfile rindió homenaje también al escritor Juan Rulfo, a 50 años de su fallecimiento, y a la autora de Cartucho, Nellie Campobello, fallecida hace 40 años.

Entre música de bandas, los trabajadores de la cooperativa Pascual recordaron que hay cosas que nunca mueren, como el antojo de un taquito, con un carro con la representación de la “Taquería GariBoing” con la indispensable bebida de frutas para acompañar.

El comercio informal se desbordó también en los alrededores con banquitos que ofrecían a 80 pesos y plegables de madera y “plástico reforzado”, de 100, 150 y hasta 200 pesos.

Diademas con flores de tela tenían un precio de 100 pesos y los maquillajes se aplicaban también por 100 pesos medio rostro y a 150 completo.

Algunas maquillistas instalaron anuncios en inglés, “Traditional skull and catrina makeup. Full face 150. Half face 100” y “we acept card”. (Ángel Bolaños Sánchez/La Jornada).