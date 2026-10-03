Por Agencias

Almoloya de Juárez, Estado de México.- El capitán de corbeta en retiro, Miguel Ángel Solano Ruiz, apodado el El Capitán Sol ingresó este día al penal de máxima seguridad del Altiplano, en este municipio mexiquense, desde donde enfrentará la acusación que le formula la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos”.

Este sujeto, detenido la noche del jueves en Zapopan, Jalisco, es identificado por las autoridades como uno de los máximos líderes de la red de corrupción que ingresaba combustible de manera ilegal al país.

El Capitán Sol, forma parte de la red en la que también participaban los hermanos Fernando y Manuel Farías Laguna, sobrinos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Miguel Ángel Solano Ruiz ostentaba el grado de capitán de corbeta en la Secretaría de Marina (Semar), del cual actualmente se encontraba en situación de retiro.

Para las autoridades, Solano Ruiz, conocido como El Capitán Sol era el último eslabón que faltaba detener de esta red de huachicol fiscal que defraudó al país con miles de millones de dólares.

A decir de la FGR, su detención fue resultado de “trabajos de investigación desarrollados durante cerca de 300 días por las áreas involucradas, se realizaron labores de inteligencia y análisis de información técnica que permitieron identificar diversos domicilios en el país, así como movimientos en Francia, Grecia, Mónaco y España”.

Tras su detención en Zapopan, la Marina los trasladó vía aérea a Toluca, y del aeropuerto de la capital mexiquense fue llevado por tierra al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde ingresó alrededor de las 11:23 horas.

Luego de ingresar a esta cárcel federal Solano Ruiz fue certificado médicamente. Pasadas las 14:00 horas, la FGR solicitó se fijara hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, donde se le darán a conocer, de manera formal y directa, los hechos que se le imputan.

En el Centro de Justicia del penal de Altiplano, se informó que la audiencia inicial se realizará el domingo 4 de octubre en punto de las seis de la mañana, una hora inusual en este lugar.

También se aclaró que la diligencia se realizará bajo la modalidad de video conferencia, por lo que se conectará al acusado, a la juez, a la fiscalía y la defensa vía remota, pues se prevé que ninguno se apersone en el Centro de Justicia. (Israel Dávila/La Jornada).