Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de la Operación Enjambre, en Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, detuvieron a 21 personas, entre ellas al presidente municipal de Suchiapa (Jorge Lara Cordero) y al ex edil (Alexis Nucamendi).

Como resultado de diversas líneas de investigación orientadas a identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras gubernamentales, los agentes de seguridad desplegaron un operativo coordinado e interinstitucional, en el que se realizaron de manera simultánea diversas intervenciones en el municipio de Suchiapa.

Entre las personas detenidas se encuentran Jorge “N”, presidente municipal en funciones; Alexis “N”, expresidente municipal; mandos y elementos de la Policía Municipal, así como personal del ámbito judicial, por su responsabilidad en delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para combatir redes de complicidad que favorezcan actividades delictivas y fortalecer la seguridad de la población chiapaneca, informó en una versión oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch. (Redacción).