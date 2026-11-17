Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los estudiantes de CBTIS y CETIS en Tamaulipas podrán continuar utilizando teléfonos celulares dentro de las aulas cuando éstos sean necesarios para actividades académicas, informó el coordinador estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Olegario Muñiz Cura.

El funcionario explicó que, a diferencia de lo que ocurre en educación básica, en el nivel medio superior no se determinó una prohibición generalizada del uso de dispositivos móviles, sino una regulación consensuada con docentes y padres de familia.

Señaló que el criterio aplicará en todos los planteles CBTIS y CETIS del estado, aunque cada especialidad y asignatura presenta necesidades distintas.

“En algunas se requiere el celular para hacer trabajos académicos y eso lo va a determinar el docente, el maestro”, expresó.

Indicó que cuando el teléfono celular no sea requerido para actividades escolares deberá permanecer guardado o en modo silencioso, permitiéndose su utilización durante los periodos de receso o en situaciones que ameriten comunicación con los padres de familia.

Olegario Muñiz destacó que la medida fue construida mediante acuerdos con maestros y padres de familia, luego de analizar las particularidades de cada plantel y de los programas de estudio.

Explicó que algunos docentes consideraron innecesario el uso de celulares durante sus clases, mientras que otros señalaron que estos dispositivos son una herramienta fundamental para determinadas actividades académicas y tecnológicas.

Por ello, precisó que será cada profesor quien determine cuándo el uso del celular tiene un propósito educativo y cuándo debe restringirse durante el desarrollo de la clase.

Finalmente, afirmó que la regulación ha sido bien recibida por la comunidad educativa al buscar un equilibrio entre el aprovechamiento de la tecnología como herramienta de aprendizaje y el mantenimiento de la disciplina dentro de las aulas.