Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM) estima que entre diciembre y enero comenzarán a presentarse las primeras impugnaciones, quejas y denuncias vinculadas con presuntas afectaciones a los derechos político-electorales, una vez que concluyan los procesos internos de selección de candidaturas en los partidos políticos.

El magistrado presidente del órgano jurisdiccional, Édgar Iván Arroyo Villarreal, explicó que históricamente los primeros asuntos que llegan al Tribunal suelen estar relacionados con inconformidades derivadas de las contiendas internas partidistas o de aspirantes independientes que no logran obtener su registro.

Señaló que, en materia de sanciones electorales, existe un procedimiento previo que corresponde al Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), instancia encargada de investigar y resolver inicialmente las denuncias.

Posteriormente, cuando se emite una determinación por parte de la autoridad administrativa, los asuntos pueden llegar al Tribunal mediante los recursos de impugnación previstos por la ley.

Aunque hasta el momento no se han recibido denuncias o recursos por violaciones a derechos político-electorales de la ciudadanía, Arroyo Villarreal consideró probable que en los próximos meses aumente la actividad jurisdiccional debido a la participación constante que han mostrado partidos políticos, aspirantes y candidatos.

Indicó que los medios de impugnación constituyen herramientas legales fundamentales para garantizar que el proceso electoral se conduzca bajo principios como la legalidad, imparcialidad, objetividad y equidad, por lo que prevé una importante utilización de estos mecanismos durante el desarrollo de la contienda.

“Esto sería cuando terminen los procesos internos de selección de los precandidatos de los diversos partidos políticos”, señaló.

De manera paralela, el Instituto Electoral de Tamaulipas mantiene abiertas diversas investigaciones derivadas de denuncias por posibles irregularidades electorales y casos relacionados con presunta violencia política contra las mujeres en razón de género, procedimientos promovidos por distintos actores políticos, entre ellos Morena y el Partido Acción Nacional.