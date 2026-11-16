Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la participación de investigadores, productores regionales, docentes y estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró el V Simposio y Feria Regional del Chile Piquín 2026, consolidando la visión del rector Dámaso Anaya Alvarado de fortalecer la vinculación entre la academia, la investigación científica y las tradiciones de la entidad.

En este marco, el Instituto de Ecología Aplicada de la UAT fue sede del encuentro en el que se analizó el valor gastronómico, cultural y biológico de este recurso emblemático del noreste del país. El programa multidisciplinario sumó el esfuerzo de diversas dependencias universitarias, integrando en la organización, talleres y muestras a estudiantes y profesores de distintos perfiles académicos de los campus Victoria y Mante, quienes aportaron su formación técnica y operativa al evento.

El programa académico contempló dos conferencias magistrales: “Ecología evolutiva de chiles silvestres y domesticados: respuestas y mecanismos”, impartida por el Dr. Rafael Bello Bedoy, y “Experiencias en la producción de chile piquín en el sur de Tamaulipas y la Planicie Huasteca”, a cargo del Dr. Moisés Ramírez Meraz.

Al respecto, el director del Instituto de Ecología Aplicada, Héctor Arturo Garza Torres, explicó que el chile piquín comparte origen genético con variedades comerciales como el morrón, cascabel, pullita, serrano y jalapeño, modificadas durante siglos mediante la selección de formas, tamaños, colores y sabores. Asimismo, subrayó la importancia de conservar y estudiar las propiedades del chile silvestre frente a los cultivos comerciales.

De manera paralela, se instaló una exposición artesanal y comercial que congregó a productores locales de miel, plantas, artículos en cuero y piel, y salsas caseras, además de expositores invitados del noreste de Sonora y Sinaloa.

Como eje de participación estudiantil, se efectuó el certamen «La Salsa Más Rica y Auténtica», con la intervención de diez equipos de niveles preparatoria, licenciatura y posgrado. Los jóvenes demostraron su creatividad culinaria elaborando sus recetas en vivo ante un jurado integrado por catedráticos y especialistas en gastronomía, quienes evaluaron el uso de ingredientes regionales, originalidad, sabor, textura, aroma, técnicas tradicionales y presentación.

Mediante estas iniciativas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar espacios que revalorizan los recursos naturales de la región, fortalecen la identidad cultural y estrechan la colaboración directa entre el conocimiento universitario y los sectores productivos.