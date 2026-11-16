Por Redacción

Ciudad de México.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, personal de la Secretaría de Marina (Marina) y de la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), encabezó una operación en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la SSPC de Colima y la Policía Municipal de Tlaquepaque, en la que se detuvo en Guadalajara, Jalisco, a Giancarlo “N”, alias “Raptor” o “Lucifer”.

El detenido es identificado como generador de violencia de segundo nivel y presunto jefe operativo regional de una célula vinculada a una organización delictiva, con presencia en Manzanillo, Colima. Su función dentro de esta estructura lo ubica como un objetivo relevante para debilitar la conducción de sus actividades delictivas en ambas entidades.

Los trabajos de inteligencia y la coordinación interinstitucional permitieron recabar información para su localización, por lo que se desplegó un operativo en el que hay que destacar que la Policía Municipal de Tlaquepaque actuó de manera profesional, oportuna y honorable.

De acuerdo con la información de las investigaciones, Giancarlo “N” es identificado como presunto autor intelectual de los hechos del multihomicidio vinculados a la panadería “El Pichón”, en Colima. Asimismo, cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado en grado de tentativa, emitida por una autoridad judicial de esa entidad.

La persona detenida, a quien le fueron leídos sus derechos, fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Esta acción contribuye a debilitar la estructura de mando de los grupos delictivos y representa un avance para llevar ante la justicia a quienes presuntamente han participado en hechos de violencia contra la población. Las instituciones participantes refrendan su compromiso de sumar capacidades de inteligencia, investigación y operación para fortalecer la seguridad en Colima y Jalisco, indicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en una versión oficial (Por Redacción).