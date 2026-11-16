Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado local de Morena Sergio Ojeda Castillo dijo confiar en que existirá piso parejo en el proceso interno para definir la coordinación municipal de la transformación en Nuevo Laredo, cargo desde el cual eventualmente surgiría la candidatura a la alcaldía.

El legislador, quien se registró como aspirante, señaló que será la Comisión Nacional de Elecciones y los mecanismos internos del partido los que determinen quién encabezará el proyecto en ese municipio fronterizo.

Lo anterior, ante versiones que ubican a distintos perfiles con respaldo político dentro del proceso interno de Morena.

“Confío en mi partido, confío en las decisiones, confío en la Comisión de Elecciones”, expresó.

Ojeda Castillo indicó que serán las encuestas y las evaluaciones internas las que permitan depurar el número de aspirantes hasta llegar a la definición final.

“Al final se quedará uno o dos, mujeres u hombres, y de ahí decidir. Entonces el pueblo va a decidir”.

El diputado aseguró que no participa en confrontaciones internas y que mantiene su actividad enfocada en el trabajo legislativo y el contacto con la ciudadanía en territorio.

“Definitivamente no. Yo me dedico a trabajar en territorio, a trabajar en mis labores legislativas; no me distraigo por nada”.

Respecto a los señalamientos sobre presuntos actos anticipados relacionados con las figuras de coordinadores y promotores de distintos partidos políticos, sostuvo que sus recorridos forman parte de una labor permanente de acercamiento con la población.

Asimismo, consideró que quienes aspiran a cargos de representación deben mantener contacto constante con la ciudadanía y atender sus necesidades, independientemente de los tiempos electorales.

El legislador añadió que, una vez que Morena defina a su representante para la contienda municipal, prevalecerá la unidad entre quienes participaron en el proceso interno.

“Quienes seamos designados vamos a trabajar en unidad”.