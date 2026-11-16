Por Redacción

Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación para combatir el robo de hidrocarburos, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y Seguridad Física de PEMEX, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con autoridades locales, ejecutaron diez cateos en diversos inmuebles del Estado de México, donde fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron vehículos, armamento y otros indicios.

Las acciones se realizaron en los municipios de Atlacomulco, Jiquipilco, Jocotitlán, Calimaya y Naucalpan, como parte de una investigación iniciada en 2025 contra una organización delictiva dedicada a la extracción, traslado y comercialización ilícita de hidrocarburos.

Durante los operativos fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Jacobo “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada.

Asimismo, se aseguraron cuatro armas cortas, 80 cartuchos, ocho cargadores, tres vehículos, dos pipas, 14 tractocamiones, siete cajas secas, dos camiones tipo rabón, ocho semirremolques, cuatro dollys, un tanque estacionario y un dron, además de equipos de cómputo, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, documentación y dinero en efectivo.

También se realizó el aseguramiento de aproximadamente 15 mil 750 litros de gas LP.

Cabe señalar que estas acciones forman parte de las investigaciones contra una organización delictiva presuntamente encabezada por Cirio Sergio “N”, alias “Don Checo”, detenido en 2025, cuyos integrantes continuaron relacionados con actividades ilícitas vinculadas al robo y comercialización de hidrocarburos.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer los trabajos para combatir el robo de hidrocarburos y debilitar las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilícita, en beneficio de la seguridad y el patrimonio de las familias mexicanas, indicó en un comunicado oficial la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Omar Garcia Harfuch. (Redacción).