Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHM), cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Malinali “N” e Iván Alejandro “N”, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en agravio de una persona menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 31 de octubre de 2026, en Reynosa, Tamaulipas, donde los imputados, madre y padrastro de la víctima, presuntamente la agredieron físicamente, provocándole lesiones que ocasionaron su fallecimiento.

Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial para el seguimiento del procedimiento correspondiente.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida y la integridad de niñas, niños y mujeres, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas”, indicó la instancia en su versión oficial.