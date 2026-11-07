Por Redacción

Ciudad de México.- La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó irregularidades en la importación de 49,900 kilos de harina de pescado procedentes de Ecuador, durante labores de análisis de riesgo, inspección y vigilancia realizadas en la Aduana de Manzanillo, Colima.

La operación fue identificada mediante los mecanismos institucionales de inteligencia y análisis de riesgo implementados por la ANAM, lo que permitió detectar elementos de riesgo y establecer medidas de control sobre el cargamento que ingresó al país por el puerto de Manzanillo, procedente de Guayaquil, Ecuador.

Derivado de estas acciones, personal de la Aduana de Manzanillo llevó a cabo la inspección física y documental de los contenedores identificados, en los que se transportaba harina de pescado en sacos de polipropileno. Durante la revisión, se detectaron omisiones en la presentación del Certificado Zoosanitario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), documento necesario para acreditar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias aplicables a la importación de esta mercancía.

Ante el incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias correspondientes, se procedió al inicio de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).

Como resultado de las acciones de control aduanero, se reportó una recaudación total de 10 millones 837 mil pesos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) al mando de Omar García Harfuch, con estas acciones, la ANAM y las autoridades del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso con el fortalecimiento de la inteligencia aduanera, la detección de operaciones irregulares y el cumplimiento de las disposiciones que regulan el comercio exterior, con el objetivo continuar salvaguardando las puertas de entrada y salida de México. (Por Redacción).