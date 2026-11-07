Por Redacción

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Derivado de la oportuna coordinación operativa y el monitoreo del Centro de Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i), efectivos de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de robo con violencia a un establecimiento comercial ubicado en la colonia Ampliación Unidad Nacional.

Tras recibir el reporte de auxilio en el que se alertaba sobre un asalto cometido con presunto uso de arma de fuego, personal de la institución implementó un despliegue operativo de seguimiento apoyado por las cámaras de videovigilancia.

Con la ubicación precisa del sospechoso en la colonia Monte Verde, los integrantes de la corporación le dieron alcance tras una persecución pie a tierra, logrando su neutralización y aseguramiento conforme a los protocolos policiales.

Al efectuarle una revisión preventiva, se le incautó un arma de fuego corta abastecida, dinero en efectivo sustraído del negocio y diversos objetos personales

. El masculino, junto con los indicios recabados, quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.